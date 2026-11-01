Mar del Plata vivió una multitudinaria celebración de Halloween durante la jornada del sábado, con alrededor de 60 mil personas que recorrieron distintos espacios culturales y participaron de las propuestas gratuitas organizadas en la ciudad.

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La convocatoria superó las expectativas en varios de los escenarios municipales, donde las filas para ingresar a los espectáculos llegaron a superar los 600 metros. Ante la cantidad de público, los organizadores decidieron prolongar una hora el horario de cierre de las actividades.

Los festejos se distribuyeron entre Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Castagnino, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y la Biblioteca Leopoldo Marechal. Cada espacio ofreció una ambientación particular, con experiencias temáticas y propuestas culturales destinadas a públicos de diferentes edades.

Uno de los principales atractivos fue el Festival Yeca, que transformó la calle Olavarría en un gran paseo a cielo abierto, entre Rawson y San Lorenzo. Allí se instalaron un corredor gastronómico, una feria de emprendedores y cinco escenarios con presentaciones artísticas y bandas en vivo.

La celebración también dejó un balance favorable para el sector comercial. Los gastronómicos y emprendedores que participaron de la jornada destacaron el importante movimiento de público generado por el evento.

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La organización estuvo a cargo del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), que convocó a más de 50 artistas marplatenses para desarrollar las diferentes propuestas. Además, trabajó junto a los comerciantes de Olavarría en la coordinación de los espectáculos musicales.

Con una asistencia estimada en 60 mil personas, Halloween volvió a convertirse en una de las celebraciones de mayor convocatoria de la ciudad, con una combinación de cultura, entretenimiento y actividad comercial.

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