Una producción marplatense fue reconocida en los premios Martín Fierro Federal de Radio. “La hora de Astor”, el ciclo de Radio Mitre Mar del Plata conducido por Marcelo Gobello, obtuvo el galardón en la categoría Música Clásica, Ciudadana o Tango.

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El programa había sido nominado junto a “El festival de las estrellas”, de AM Libertad de Rosario, y “Tango vivo”, de Radio Continental de Córdoba. La ceremonia de premiación se realizó este 31 de octubre en San Luis y fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

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El reconocimiento distingue una propuesta dedicada a la música y representa un nuevo logro para la producción radial de Mar del Plata, que también contó con otras nominaciones en distintas categorías de esta edición de los premios.

Entre ellas estuvieron “Calidad en vida”, de Radio Universidad, en los rubros Cultural Educativo y Temas Médicos; “Ahí vamos”, de Vorterix MDQ, en Interés General; y “La ciencia del sexo”, de Radio Brisas, en Temas Médicos.

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