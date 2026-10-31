La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires oficializó la elección de sus autoridades para el período comprendido entre el 24 de noviembre de 2026 y el 24 de noviembre de 2030. La votación se realizó durante un Congreso General Extraordinario Electoral celebrado en Mar del Plata, que reunió a más de 700 congresales de 98 entidades sindicales de base, sobre un total de 118 organizaciones adheridas.

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La contienda consagró a la nómina impulsada por la Lista Verde Unidad. La nueva conducción estará encabezada por Darío D’Aquino, de Florencio Varela, quien ocupará la Secretaría General. Lo acompañarán Arturo Oriani, de Pehuajó, como secretario adjunto, y el marplatense Marcelo Cardoso, de General Pueyrredon, al frente de la Secretaría de Finanzas.

La incorporación de Cardoso a la conducción económica de la Federación le otorga representación a General Pueyrredon en un área central de la estructura gremial bonaerense.

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El nuevo Consejo Directivo se completa con dirigentes de distintos distritos de la provincia. Luis Duré, de Morón, estará a cargo de la Coordinación General; Cristian Leguizamón, de Tigre, asumirá en Organización; Horacio Betanzo, de General Villegas, ocupará Acción Política; Alejandra Cataldo, de Lincoln, estará al frente de Asuntos Legislativos, y Miguel Colli, de Ituzaingó, tendrá a su cargo Gremial e Interior.

La nueva conducción tendrá entre sus responsabilidades la representación de los trabajadores municipales y la intervención en las negociaciones y cuestiones vinculadas con las condiciones laborales en los 135 municipios bonaerenses.

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