El Instituto del Profesorado de Arte Adolfo Ábalos (IPA) abrió el período de preinscripción para el ciclo lectivo 2027, destinado a quienes quieran comenzar carreras de formación docente y técnica en música y danza en Mar del Plata. El trámite se realizará de manera virtual entre el 4 y el 12 de noviembre, en el marco del 40º aniversario de la institución.

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La oferta académica incluye el Trayecto Formativo para el Profesorado de Danzas Contemporáneas, la Formación Básica (FOBA) para los profesorados de Danzas Folklóricas y Expresión Corporal, y la FOBA para el Profesorado y la Tecnicatura en Música Popular.

Esta última propuesta contempla orientaciones en Tango, Jazz y Folklore, con formación en distintos instrumentos, entre ellos piano, guitarra, bandoneón, flauta traversa, violín, contrabajo, percusión y trompeta.

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El IPA es un establecimiento público y gratuito de educación superior que depende de la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires. La institución otorga títulos de validez oficial y, además de su actividad académica, desarrolla proyectos comunitarios de extensión.

La sede funciona en Diagonal J. B. Alberdi 2428. Los requisitos, cronogramas y planillas para completar la preinscripción se encuentran disponibles en el sitio web institucional: www.ipamardelplata.edu.ar/matriculacion/.

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