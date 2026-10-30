La Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, luego de que la Justicia rechazara in limine el amparo colectivo impulsado contra la Ley N°27.828, que modificó el régimen de subsidios de la denominada Zona Fría para los usuarios de gas de la ciudad.

Ads

El fallo del Juzgado Federal de primera instancia desestimó la presentación al considerar que el organismo municipal carece de legitimación activa para intervenir ante el fuero federal en representación de los usuarios. De esta manera, el tribunal no dio curso al amparo y evitó pronunciarse tanto sobre la medida cautelar solicitada como sobre la constitucionalidad de los cambios establecidos por la normativa nacional.

La resolución se apartó del dictamen previo del fiscal general, quien se había manifestado a favor de reconocer la aptitud legal de la Defensoría del Pueblo para promover la demanda colectiva.

Puede interesarte

Ante esta decisión, el organismo presentó la apelación dentro del plazo legal de 48 horas. Ahora resta que el juzgado conceda el recurso y remita las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que deberá revisar lo resuelto en primera instancia.

Mientras la Ley N°27.828 continúe vigente, desde la Defensoría recomendaron a los vecinos verificar su situación dentro del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). La consulta puede realizarse a través de la aplicación Mi Argentina, para comprobar la categorización vigente y las condiciones de acceso a los subsidios energéticos.

Ads

Ads