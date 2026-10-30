El próximo viernes 13 de noviembre, a partir de las 8.30, el Polideportivo Las Heras de Mar del Plata será escenario de la instancia final del programa municipal "El Patio es tu Aula, Aprendé Jugando", una iniciativa que combina educación, deporte y recreación para estudiantes de nivel primario.

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La competencia reunirá a seis establecimientos educativos que lograron superar las distintas etapas clasificatorias desarrolladas durante el año. En total, participaron 80 escuelas de gestión municipal, provincial y privada, cuyos alumnos pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades mediante actividades lúdicas y desafíos grupales.

En esta oportunidad, los protagonistas serán los estudiantes de quinto grado de las escuelas municipales Nº 7 y Nº 12, las provinciales Nº 3 y Nº 49, el Instituto Loris Malaguzzi y el Colegio Nuestra Señora de Luján, que buscarán destacarse en una jornada de integración y aprendizaje.

La propuesta tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y la incorporación de conocimientos a través del movimiento y el juego, promoviendo una experiencia educativa que trasciende las actividades tradicionales del aula.

Además de definir a los ganadores de esta edición, el encuentro permitirá reunir a estudiantes, docentes y familias en un espacio de participación colectiva, donde la actividad física y la recreación funcionarán como herramientas para fortalecer los vínculos entre las instituciones.

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Desde la organización invitaron a las familias y a toda la comunidad educativa a acompañar a los finalistas en el Polideportivo Las Heras y participar del cierre de una nueva edición del programa.

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