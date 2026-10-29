Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) continúa con una nueva edición del Aquatón, el histórico programa de educación y concientización ambiental que se desarrolla en la Torre Tanque, ubicada en Falucho y Mendoza. La propuesta se extenderá hasta mañana y prevé la participación de 1200 estudiantes de escuelas públicas y privadas del Partido de General Pueyrredon.

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Tras una primera jornada destinada al nivel inicial, el cronograma continúa con la recepción de alumnos de escuelas primarias y secundarias. A través de actividades lúdicas y educativas, el programa busca promover el cuidado del agua, la preservación de los recursos naturales y el conocimiento de los procesos vinculados con el saneamiento.

El acto de apertura contó con la presencia del presidente de OSSE, Tomás Amato; la vicepresidente de la empresa, Cristina Coria; el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi; las concejalas Vanesa Benavidez y Noelia Álvarez Ríos; y Florencia Fiore, jefa de Relaciones Institucionales de EDEA, en representación de la empresa eléctrica que acompaña la iniciativa.

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Durante la presentación, Amato destacó el objetivo educativo del programa y sostuvo: “Trabajamos para solucionar los problemas del futuro, por eso impulsamos este programa para los chicos, que son multiplicadores del mensaje del cuidado de los recursos naturales”.

Además, el titular de OSSE remarcó la trayectoria de la propuesta y señaló: “Ya han pasado más de 165.700 estudiantes por esta propuesta, que es una contribución sostenida a través de los años a la formación ambiental de niños y jóvenes de Mar del Plata”.

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Por su parte, Coria puso en valor la importancia histórica y operativa de la Torre Tanque. Además de ser Monumento Histórico Nacional, el edificio continúa cumpliendo una función esencial en el abastecimiento de agua potable para la zona alta de la ciudad.

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La edición 2026 del Aquatón incluye talleres adaptados a las distintas edades, con contenidos sobre la captación y potabilización del agua, el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el Emisario Submarino y la relación entre la energía eléctrica y los procesos de saneamiento.

La propuesta también contempla obras de títeres y competencias interactivas de preguntas y respuestas, con el objetivo de acercar conocimientos ambientales a los estudiantes mediante experiencias participativas.

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