El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para incorporar nuevas herramientas de seguimiento y transparencia fiscal en el municipio. La propuesta apunta a que los vecinos puedan conocer la evolución de los ingresos, los gastos, la deuda y los compromisos asumidos por la administración local.

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En diálogo con El Marplatense, el concejal Rolando de Maio explicó que la iniciativa contempla la presentación de informes trimestrales por parte del Departamento Ejecutivo. La información debería estar disponible en un tablero público de consulta para facilitar el acceso de los ciudadanos a las cuentas municipales.

“Esta iniciativa busca que los vecinos puedan conocer cómo se administran los recursos públicos y que el Ejecutivo también explique qué medidas adoptará ante posibles desequilibrios financieros”, señaló el edil.

De Maio sostuvo que la aprobación del presupuesto no garantiza, por sí sola, la sostenibilidad de las cuentas durante todo el año. Por eso, planteó que el proyecto busca complementar las normas vigentes con mecanismos que permitan detectar problemas financieros durante el ejercicio, antes de que se hayan ejecutado los gastos.

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Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un programa de “convergencia fiscal”. Según explicó el concejal, si se detecta un déficit financiero proyectado o efectivo, el Ejecutivo deberá detallar las causas del desequilibrio y presentar las medidas previstas para corregirlo, junto con sus respectivos plazos.

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“La responsabilidad fiscal implica anticiparse a los problemas y hacerse cargo de las decisiones que se toman”, afirmó De Maio.

El proyecto también propone que las iniciativas con impacto fiscal incluyan una evaluación de costos, las fuentes de financiamiento y sus consecuencias presupuestarias futuras. El mecanismo alcanzaría, además, a las nuevas responsabilidades que pudieran ser transferidas al municipio desde los gobiernos nacional o provincial.

El objetivo, remarcó el concejal, es que las reglas de responsabilidad fiscal tengan continuidad más allá de los cambios de gestión. “Queremos que estas reglas sean permanentes, de cara a los vecinos que aportamos nuestro dinero al erario público, y que trasciendan las distintas administraciones, no importa el signo político que tengan”, concluyó.

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