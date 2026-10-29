Miguel Guglielmotti asumió la Secretaría General de la CGT Regional Mar del Plata-Batán durante el plenario electivo que formalizó la nueva conducción de la central obrera. El encuentro reunió a representantes de más de 70 organizaciones sindicales y contó con la presencia de dirigentes nacionales, en una jornada en la que se ratificó la unidad del movimiento obrero y se presentó una agenda laboral de diez puntos.

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Participaron Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional; Marina Jaureguiberry, secretaria general nacional de SADOP; y Juan Speroni, secretario general nacional del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), además de representantes de organizaciones sindicales y sociales de la ciudad y la región.

Durante su discurso de asunción, Guglielmotti planteó los principales desafíos de la nueva conducción frente al escenario económico y social, con énfasis en el deterioro del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan los sectores productivos. “Hoy no estamos acá solamente para asumir una responsabilidad institucional. Estamos acá para asumir un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras, con sus familias y con el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país”, expresó.

El dirigente sostuvo que la unidad sindical debe complementarse con organización y propuestas concretas. En ese sentido, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y la gestión municipal encabezada por Guillermo Montenegro, a las que responsabilizó por profundizar las dificultades de los trabajadores. También defendió los convenios colectivos, los salarios dignos, las vacaciones, las jubilaciones y las obras sociales como conquistas históricas del movimiento obrero.

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Uno de los ejes centrales de la nueva etapa será la implementación de una Agenda Laboral de diez puntos para General Pueyrredon. El programa contempla la defensa del empleo frente a despidos y suspensiones, la recuperación del salario real, la promoción del trabajo registrado y el combate a la precarización, junto con medidas para impulsar la industria, la pesca, la construcción, el comercio, el turismo, los servicios y la economía del conocimiento.

La propuesta también incluye políticas de empleo joven y formación profesional, igualdad de oportunidades, defensa de la obra pública y la infraestructura, protección de la seguridad social y creación de un Observatorio Laboral de General Pueyrredon para monitorear la evolución del empleo, los salarios, la informalidad y los conflictos laborales.

“La unidad no puede ser solamente una fotografía, un acuerdo entre dirigentes o un acto institucional. La unidad tiene que tener contenido. Tiene que tener objetivos. Tiene que tener un programa. Y tiene que expresarse en acciones concretas”, afirmó Guglielmotti, quien además convocó a articular el movimiento obrero con sectores productivos, organizaciones sociales, universidades y otros actores de la comunidad.

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Con la asunción del nuevo Consejo Directivo, la CGT Regional Mar del Plata-Batán inicia una etapa que buscará traducir la unidad sindical en acciones para defender los derechos laborales, recuperar el poder adquisitivo y promover un modelo productivo que genere empleo digno. “El movimiento obrero no puede ser un espectador de la historia. Tiene que ser protagonista de las transformaciones que necesita la Argentina”, concluyó el dirigente.