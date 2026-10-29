Mar del Plata tendrá hoy una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de tormentas durante la mañana, una temperatura máxima de 16° y una mejora gradual de las condiciones hacia la noche, de acuerdo con el pronóstico meteorológico informado.

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Durante la mañana habrá inestabilidad, con posibilidades de lluvia del 70% y una temperatura estimada en 14°.

Para la tarde se esperan tormentas aisladas, aunque con una disminución de la probabilidad de precipitaciones, que oscilará entre el 10% y el 40%. La máxima prevista para ese período será de 16°.

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En tanto, hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a unos 13° y la probabilidad de lluvias se reducirá a un rango de entre el 0% y el 10%.

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