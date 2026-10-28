La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) manifestó su “total desacuerdo” con las recientes declaraciones públicas realizadas en representación del espacio Hoteles Autoconvocados. A través de un comunicado, la entidad defendió los estándares de seguridad, las condiciones laborales y la calidad de los servicios como aspectos centrales de la actividad turística local.

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Desde la conducción de la asociación remarcaron que la seguridad de los clientes y las condiciones de trabajo del personal constituyen “pilares fundamentales e indelegables” de los establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad.

Al mismo tiempo, la AEHG reconoció la “delicada coyuntura de crisis” que atraviesa el sector turístico. En ese contexto, aseguró que impulsa gestiones ante los organismos competentes para promover propuestas de alivio fiscal y medidas de promoción turística que contribuyan a sostener la actividad.

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La entidad sostuvo que estas iniciativas forman parte de su trabajo institucional y señaló que la respuesta a las dificultades económicas debe contemplar tanto la situación de las empresas como las condiciones necesarias para garantizar un servicio adecuado.

Por último, la comisión directiva reivindicó el papel del turismo como motor del desarrollo de Mar del Plata y destacó la importancia de mantener la calidad de las prestaciones y la infraestructura hotelera y gastronómica.

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Según expresó la asociación, la excelencia en los servicios constituye un factor “distintivo” para consolidar la elección de la ciudad como destino por parte de los visitantes.