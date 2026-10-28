Emiten alerta amarilla por tormentas en Mar del Plata
El fenómeno podría incluir abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante la noche de este miércoles se esperan fenómenos meteorológicos de variada intensidad.
Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon a través de sus redes sociales, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.
Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes y reducir los riesgos durante el desarrollo de las condiciones meteorológicas adversas.
Desde el Municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito. También recomendaron asegurar las macetas y los objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas, para evitar que puedan caer o ser desplazados por el viento.
Además, recordaron la importancia de respetar los horarios permitidos para sacar los residuos, con el objetivo de evitar que las bolsas y otros elementos obstruyan los desagües durante las lluvias.
En caso de registrarse situaciones que requieran asistencia, las autoridades recordaron que los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones.