El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante la noche de este miércoles se esperan fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon a través de sus redes sociales, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.

🌧️#AlertaAmarilla 🟡 El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este miércoles a la noche habrá lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. 📢 Recomendaciones: ✔️ Circular con precaución por la vía pública, atendiendo las normas de tránsito. ✔️ Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas. ✔️ No saques la basura fuera del horario permitido. 📲 Ante emergencias, comunicate con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107. — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) October 28, 2026

Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes y reducir los riesgos durante el desarrollo de las condiciones meteorológicas adversas.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito. También recomendaron asegurar las macetas y los objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas, para evitar que puedan caer o ser desplazados por el viento.

Además, recordaron la importancia de respetar los horarios permitidos para sacar los residuos, con el objetivo de evitar que las bolsas y otros elementos obstruyan los desagües durante las lluvias.

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En caso de registrarse situaciones que requieran asistencia, las autoridades recordaron que los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones.

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