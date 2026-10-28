Una inspección conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación detectó graves irregularidades laborales en el Hotel Garden, ubicado en Moreno y Santa Fe. De los 19 trabajadores relevados, 13 no estaban registrados.

Ads

El operativo también reveló que más del 60% del personal consultado desconocía o no podía precisar cuánto percibe mensualmente. Ante las irregularidades, los responsables del establecimiento fueron citados a una audiencia para dar explicaciones y avanzar en la regularización de los empleados.

Puede interesarte

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, cuestionó la situación y aseguró que el gremio continuará con los controles. “No vamos a mirar para otro lado frente al trabajo en negro”, afirmó.

Santín también apuntó contra los planteos empresariales para reducir los salarios y sostuvo que la respuesta a las dificultades del sector no puede ser la precarización laboral. “El problema no se resuelve pagando menos ni precarizando el empleo, sino cumpliendo la ley”, expresó.

Además, adelantó que el sindicato realizará las denuncias correspondientes ante los organismos competentes, incluida la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para que se investiguen posibles incumplimientos laborales, previsionales y fiscales.

Ads

Ads