El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires realizará mañana las elecciones para renovar sus autoridades. En el Distrito 5, la jornada se desarrollará de 08:00 a 18:00 en ocho sedes habilitadas para facilitar la participación de los profesionales matriculados de las distintas localidades de la jurisdicción.

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En esta instancia, los matriculados del Distrito 5 elegirán a los integrantes del Tribunal de Disciplina. Desde las autoridades distritales convocaron a los profesionales habilitados a participar del proceso electoral.

Los comicios se llevarán adelante en las siguientes direcciones Dorrego 1371 (Mar del Plata); Calle 21 Nº1945, local 1 (Miramar); Calle 57 Nº2263 (Necochea); San Lorenzo 208 (Tandil); Santa Mónica 952 - local 1 (Santa Clara); Del Cazón 1227, local 27, Paseo Ágora (Pinamar); Buenos Aires 532 (Villa Gesell); Calle 7 Nº3908, esquina 7 (Mar del Tuyú).

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“La elección de autoridades constituye una instancia central para la vida democrática del Colegio, ya que permite a los profesionales participar en la definición de sus órganos de conducción y representación a nivel provincial y distrital”, destacaron desde la mesa ejecutiva.

Además, señalaron que “la participación de los matriculados contribuye al fortalecimiento de la institución y a la continuidad de las acciones vinculadas con la defensa del ejercicio profesional, la jerarquización de la actividad técnica y el acompañamiento de los profesionales en el desarrollo de su labor”.

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