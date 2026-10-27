El Colegio de Técnicos bonaerense renueva mañana sus autoridades
La votación se realizará de 08:00 a 18:00 en Mar del Plata y otras siete localidades. En el Distrito 5, los matriculados elegirán a los integrantes del Tribunal de Disciplina.
El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires realizará mañana las elecciones para renovar sus autoridades. En el Distrito 5, la jornada se desarrollará de 08:00 a 18:00 en ocho sedes habilitadas para facilitar la participación de los profesionales matriculados de las distintas localidades de la jurisdicción.
En esta instancia, los matriculados del Distrito 5 elegirán a los integrantes del Tribunal de Disciplina. Desde las autoridades distritales convocaron a los profesionales habilitados a participar del proceso electoral.
Los comicios se llevarán adelante en las siguientes direcciones Dorrego 1371 (Mar del Plata); Calle 21 Nº1945, local 1 (Miramar); Calle 57 Nº2263 (Necochea); San Lorenzo 208 (Tandil); Santa Mónica 952 - local 1 (Santa Clara); Del Cazón 1227, local 27, Paseo Ágora (Pinamar); Buenos Aires 532 (Villa Gesell); Calle 7 Nº3908, esquina 7 (Mar del Tuyú).
“La elección de autoridades constituye una instancia central para la vida democrática del Colegio, ya que permite a los profesionales participar en la definición de sus órganos de conducción y representación a nivel provincial y distrital”, destacaron desde la mesa ejecutiva.
Además, señalaron que “la participación de los matriculados contribuye al fortalecimiento de la institución y a la continuidad de las acciones vinculadas con la defensa del ejercicio profesional, la jerarquización de la actividad técnica y el acompañamiento de los profesionales en el desarrollo de su labor”.