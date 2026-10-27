En un contexto donde cada cliente cuenta, la imaginación parece haberse convertido en un activo tan importante como la mercadería detrás del mostrador.

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Una muestra de ello puede verse en una panadería y confitería ubicada en la esquina de avenida Luro y Santiago del Estero, en pleno centro de Mar del Plata. Sobre la vereda, una pizarra negra capta la atención de quienes pasan caminando con un mensaje tan simple como ingenioso: “Se necesitan clientes. No hace falta experiencia”. La ocurrencia arranca sonrisas, genera comentarios y, sobre todo, logra lo que busca cualquier comerciante en tiempos difíciles: que la gente se detenga, mire y entre.

Lejos de tratarse de un caso aislado, el ingenio se ha transformado en una estrategia cotidiana para muchos emprendedores y comerciantes que enfrentan meses complejos.

Promociones originales, carteles con humor y campañas improvisadas en redes sociales forman parte de una búsqueda constante por diferenciarse y mantener el movimiento en los locales.

La escena de la pizarra resume, en pocas palabras, una realidad que atraviesa a buena parte del sector comercial. Detrás del chiste existe un mensaje directo sobre la necesidad de recuperar ventas en un momento en el que el consumo muestra señales de desaceleración y los costos continúan presionando sobre la rentabilidad de los negocios.

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En una ciudad como Mar del Plata, donde el comercio es uno de los principales motores de la economía local, estas pequeñas muestras de creatividad reflejan también la resiliencia de quienes todos los días levantan la persiana y buscan nuevas formas de atraer clientes. A veces, alcanza con una frase escrita en tiza para retratar una situación económica compleja y, al mismo tiempo, arrancar una sonrisa a quienes pasan por la vereda.

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