Mar del Plata tendrá este martes 27 de octubre una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y un leve ascenso de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad registrará una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16, en una primavera que todavía presenta condiciones variables.

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Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío, con temperaturas cercanas a los 8 grados y abundante nubosidad. Con el correr de la mañana, el termómetro comenzará a subir gradualmente hasta alcanzar su valor máximo durante la tarde.

En cuanto al viento, predominará del sector noreste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora. Hacia la noche, se espera una disminución de su intensidad, con registros de entre 7 y 12 kilómetros por hora y una rotación hacia el norte.

Por otra parte, la humedad relativa rondaría el 70% en promedio, aunque podría superar el 90% durante la madrugada y las últimas horas del día, de acuerdo con estimaciones meteorológicas complementarias.

En relación con las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el martes, por lo que las condiciones serían relativamente estables, aunque con escasa presencia del sol.

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De cara a los próximos días, el SMN anticipa un aumento de la temperatura para el miércoles, con una máxima cercana a los 20 grados, pero también la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde. Para el jueves, en tanto, podrían registrarse chaparrones y un nuevo descenso térmico.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un martes típico de primavera, con temperaturas moderadas, viento y un cielo que seguirá dejando al sol en segundo plano.