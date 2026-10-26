MarplaLAB realizó una nueva edición en Mar del Plata dedicada al desarrollo de microseries y dramas verticales, un formato audiovisual de corta duración pensado para su reproducción en teléfonos celulares. La propuesta reunió a profesionales del sector local con el objetivo de brindar herramientas para crear contenidos destinados a plataformas digitales y mercados internacionales.

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La jornada se desarrolló el viernes 23 de octubre y estuvo encabezada por Loli Miraglia, especialista en producción y comercialización de contenidos digitales, con experiencia como ejecutiva de Disney. Actualmente, forma parte de The Eleven Hub, una unidad dedicada al desarrollo de producciones audiovisuales para plataformas.

Entre sus trabajos se destaca TILF, una microserie vertical producida junto a Olga que superó los 100 millones de visualizaciones. Su segunda temporada tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, lo que permitirá acercar este formato a uno de los principales encuentros cinematográficos del país.

La actividad se dividió en dos etapas. Durante la mañana, más de 40 personas participaron de una masterclass abierta, en la que se abordaron las características de las microseries verticales y las oportunidades que ofrecen los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

Por la tarde, en la sede de ATICMA, se realizó un laboratorio de mentoría e incubación en el que ocho proyectos presentados por equipos de directores y productores recibieron asesoramiento personalizado para avanzar en el desarrollo de sus propuestas.

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Durante esta instancia, los participantes trabajaron junto a Miraglia para mejorar sus producciones y analizar sus posibilidades de exhibición, comercialización y llegada a mercados nacionales e internacionales.

De esta manera, MarplaLAB buscó fortalecer la industria audiovisual marplatense, acercando nuevas herramientas de producción y promoviendo la creación de contenidos adaptados al crecimiento de las plataformas digitales.