El Punto Verde Móvil del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) estará este viernes 30 de octubre, de 10 a 13, en la intersección de Libertad y Funes, frente a la capilla Nueva Pompeya, en Mar del Plata. La jornada se realizará en el marco de la IV Muestra de Educación Ambiental “Cuidando nuestra casa común”.

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Durante la actividad, los vecinos podrán acercar residuos que requieren un tratamiento especial, como aparatos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables, anteojos y armazones en desuso.

Además, se recibirán materiales reciclables como plásticos, metales, vidrios, papel y cartón. A cambio de los residuos entregados, los participantes recibirán un plantín producido por el vivero municipal, como parte de una iniciativa que busca promover hábitos sustentables.

Desde el Municipio aclararon que no se aceptarán ecobotellas, medicamentos, neumáticos, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio. En caso de lluvia, la actividad será suspendida hasta una próxima fecha.

Por otra parte, durante la jornada también se podrán retirar ejemplares del programa Adoptá un Árbol, destinado a fomentar la forestación de las veredas de Mar del Plata. Quienes hayan completado previamente el formulario de inscripción podrán acercarse a buscar su árbol.

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Los interesados que todavía no se hayan registrado podrán hacerlo a través del formulario disponible en https://bit.ly/inscripcionadoptaunarbol.