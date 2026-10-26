La realización de la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata generó un movimiento económico superior a los $21 mil millones, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO). El evento, que se desarrolló durante la semana pasada, convocó a alrededor de 30 mil deportistas, artistas y representantes de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

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La estimación fue dada a conocer por el presidente de la entidad, Juan Antonio Gutiérrez, quien destacó la incidencia de la competencia en la actividad comercial y turística del Partido de General Pueyrredon. El cálculo se realizó a partir de los principales gastos que demanda la estadía de las delegaciones, entre ellos el alojamiento, la alimentación y la logística.

Sin embargo, el monto relevado no representa la totalidad del dinero que circuló en la ciudad durante el encuentro. Según explicó Gutiérrez en diálogo con Cazador de Noticias, quedaron afuera otros consumos de los visitantes, como la compra de recuerdos, productos locales y distintos artículos durante su permanencia en Mar del Plata.

Tampoco se contabilizaron los gastos vinculados con el alquiler de escenarios y otras actividades relacionadas con la organización de la competencia. Por ese motivo, el impacto económico total podría ser mayor al reflejado en el relevamiento de la cámara empresarial.

Desde CAMECO señalaron que este tipo de acontecimientos representa una oportunidad para la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos, sectores que reciben una demanda adicional con la llegada de miles de personas provenientes de distintos puntos de la provincia.

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En ese contexto, Gutiérrez destacó la capacidad hotelera y la infraestructura deportiva de Mar del Plata para albergar encuentros de gran magnitud. También planteó la importancia de seguir impulsando competencias deportivas y otros eventos que, además de su dimensión social y cultural, contribuyan a sostener el movimiento económico de la ciudad.