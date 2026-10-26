Mar del Plata comenzará la semana con condiciones meteorológicas poco primaverales. Para este lunes 26 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada fresca, con cielo mayormente nublado, algunas neblinas durante las primeras horas y escasas probabilidades de precipitaciones.

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De acuerdo con los datos meteorológicos, la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 13 grados, por lo que el abrigo continuará siendo necesario, especialmente durante la mañana y después de la caída del sol.

Durante la madrugada y las primeras horas del día predominará la nubosidad, con presencia de neblinas que podrían reducir la visibilidad en algunos sectores. Hacia el mediodía, el termómetro comenzará a subir lentamente, aunque el ambiente continuará fresco.

Por la tarde, la temperatura llegará a su punto máximo, con 13 grados, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado, con posibilidad de algunos claros. Las probabilidades de lluvia se mantendrán bajas, entre el 0% y el 10%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople inicialmente del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la noche, rotará al sector norte y aumentará su intensidad, con registros estimados de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

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Por otra parte, la humedad relativa rondará el 86% durante las primeras horas, con valores que podrían superar el 90% cerca del amanecer. A medida que avance la jornada, se espera una disminución gradual, con registros cercanos al 65% durante las horas centrales del día.

La noche volverá a presentar condiciones frías, con temperaturas en descenso y nubosidad variable, aunque sin perspectivas de lluvias importantes.

De cara a los próximos días, el pronóstico anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas.

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De esta manera, Mar del Plata iniciará la última semana de octubre con temperaturas bajas y un cielo mayormente cubierto, aunque con perspectivas de una recuperación térmica durante los próximos días.