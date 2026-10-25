El estreno de Arena Mardel Plata quedó envuelto en cuestionamientos por las condiciones de ingreso y circulación del público durante el recital de Los Fabulosos Cadillacs, este sábado 24 de octubre. Asistentes denunciaron aglomeraciones, largas filas y una aparente sobreventa de entradas, mientras algunos espectadores aseguraron que debieron avanzar hacia la platea para poder ubicarse.

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“Para mí no entramos todos. Afuera todavía había mucha gente y ya estamos apretados”, relató uno de los asistentes, que puso en duda la capacidad del lugar para albergar al público presente.

Los testimonios también describieron momentos de tensión en los accesos y las escaleras. “La gente se fue en manada por la escalera”, señaló otra persona, mientras otros asistentes afirmaron que estaban observando la actuación del personal de seguridad ante la situación.

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“Todos apretados. Una matanza”, resumió un espectador en un mensaje enviado durante el recital. Otros asistentes cuestionaron la cantidad de entradas vendidas y señalaron que algunos se desplazaron hacia la platea por sus propios medios. “Me mandé a la platea de prepo y se mandaron todos”, contó uno de ellos.

Las quejas también alcanzaron a quienes habían pagado entradas para sectores específicos. “Una calentura los que pagaron platea”, expresó otro asistente, en referencia al desorden denunciado durante el ingreso y la ubicación del público.

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Arena Mar del Plata, ubicado en la esquina de avenida Luro y San Juan, es un nuevo multiespacio impulsado por REF GROUP, concebido para albergar recitales y otros eventos. El proyecto contempla distintos formatos, con una capacidad máxima anunciada de hasta 4.000 personas en configuración de arena.

Asistentes señalaron la presencia de andamios en sectores destinados al público, restos de materiales de construcción en las entradas, cortes de agua en los sanitarios y falta de limpieza.

También denunciaron cables e instalaciones eléctricas expuestas en zonas de circulación y advirtieron que la acumulación de personas en escaleras y pasillos podría haber dificultado una eventual evacuación. Los testimonios se difundieron en redes sociales, mientras crece la preocupación por las condiciones del recinto de cara a sus próximos espectáculos.

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Por el momento, los testimonios aportados dan cuenta de presuntas dificultades de organización y circulación durante el espectáculo, pero no permiten confirmar por sí solos una sobreventa de entradas ni establecer si se superó la capacidad habilitada. Se aguarda información oficial sobre lo ocurrido y las eventuales medidas adoptadas por la organización y las autoridades.