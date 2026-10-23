La Municipalidad de General Pueyrredon secuestró una camioneta Toyota luego de que su conductor fuera captado por las cámaras de seguridad mientras arrojaba basura en un sector de Mar del Plata donde estaba prohibido hacerlo.

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El hecho ocurrió en la intersección de Azcuénaga y Alvear, donde se había formado un microbasural. Una operadora del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) observó a un hombre que descargaba residuos desde el vehículo y dio aviso para iniciar el procedimiento.

Tras detectar la infracción, se identificó la patente de la camioneta, DJB 924, y se incorporó al Anillo Digital, un sistema que permite registrar dominios y generar alertas para localizar vehículos.

Según informaron desde el Municipio, el rodado estaba radicado en Mar de Ajó, pero esa situación no impidió avanzar con su identificación y seguimiento mediante las herramientas de monitoreo.

Finalmente, con intervención de las áreas municipales correspondientes, se logró localizar y secuestrar la camioneta.

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El procedimiento se llevó adelante a través de la Secretaría de Seguridad, a partir de las imágenes registradas por las cámaras del COM.