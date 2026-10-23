La Municipalidad de General Pueyrredón anunció a través de su Secretaría de Desarrollo Local Inversiones e Integración Público Privado, que se traslada al 2 de noviembre el comienzo de una nueva edición del Club de Chicas Programadoras, el cual se desarrollará los miércoles de 16 a 18 en ATICMA, ubicado en Chaco 1670.

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La Dirección de Economía del Conocimiento invita a participar de la propuesta Game Lab, cual busca convertirse en un espacio donde las participantes puedan llevar adelantes sus ideas y transformarlas en un videojuego. En total serán 24 horas de aprendizaje práctico, colaborativo y a la medida de quienes recién comienzan.

Durante las jornadas, adolescentes de 13 y 18 años, explorarán App Inventor, Scratch y Pilas Engine, tres herramientas pensadas para crear de forma visual e intuitiva. Además aprenderán a convertir sus conceptos en juegos interactivos y divertidos, y a su vez descubrirán que programar es también una manera de expresar su creatividad.

La iniciativa llevada adelante por el Municipio, se realizará por quinto año consecutivo en Mar del Plata, del cual ya se capacitaron 230 niñas y busca seguir acercando a más jóvenes al mundo de la tecnología.

El Club de las Chicas Programadoras, promueve el aprendizaje entre pares, el acompañamiento de mentoras y el intercambio de experiencias, al tiempo contribuye a derribar estereotipos de género, despertar vocaciones tecnológicas y generar nuevas oportunidades de formación en un sector estratégico para el desarrollo local.

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Quienes busquen interesen en anotarse, podrán hacerlo en el siguiente link: bit.ly/ClubChicasProgramadoras2026 .

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