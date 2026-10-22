El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, recibió este jueves al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde analizaron la situación delictiva de Mar del Plata y acordaron profundizar el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.

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Tras el encuentro, ambos funcionarios brindaron una conferencia de prensa en la que coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad, optimizar los recursos disponibles y avanzar en estrategias de prevención e investigación.

“Lo que está claro es que acá el enemigo es el delincuente”, afirmó Montenegro, quien reconoció que la inseguridad constituye uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la ciudad.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que la prioridad debe estar puesta en obtener resultados concretos. “Nosotros tenemos que dar respuesta y somos los responsables de llevar adelante esta decisión de trabajar cooperando en conjunto en las distintas áreas del Estado para que ese enemigo ceda”, expresó.

Asimismo, remarcó que la articulación entre Nación, Provincia y Municipio debe traducirse en acciones efectivas para los vecinos. “Esa cooperación y coordinación que nosotros tenemos que generar no pasa por mostrarle un organigrama al vecino, todo lo contrario: tenemos que dar respuesta”, señaló.

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Montenegro también hizo hincapié en la importancia de mantener un intercambio permanente de información entre las distintas áreas para facilitar las investigaciones y mejorar la prevención. “Al margen de los anuncios, para mí lo más importante es el laburo y el resultado”, enfatizó.

Por su parte, Alonso calificó la reunión como productiva y explicó que durante el encuentro realizaron un balance de las acciones desarrolladas durante los últimos dos meses. Además, adelantó que la próxima semana se incorporará el Ministerio de Seguridad de la Nación a las conversaciones, con el objetivo de coordinar las investigaciones de las fuerzas federales y provinciales que operan en el distrito.

El funcionario bonaerense anticipó que también buscarán sumar a jueces y fiscales de ambas jurisdicciones para consolidar una estrategia integral contra el delito.

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En paralelo, explicó que se profundificarán las acciones preventivas en barrios, centros comerciales, peatonales y sectores gastronómicos y turísticos, especialmente ante la proximidad de la temporada estival, cuando aumenta la circulación de personas en Mar del Plata.

Uno de los principales acuerdos alcanzados fue establecer reuniones semanales hasta el comienzo del verano, con el propósito de evaluar las necesidades de cada sector, ajustar los operativos y mejorar la respuesta policial.

“La idea que nos propusimos es tener una reunión por semana de aquí hasta que llegue la temporada y a lo largo de esas semanas y de esas reuniones iremos fortaleciendo sector por sector, entendiendo las principales preocupaciones, trabajando al lado de la justicia provincial y federal”, detalló Alonso.

Finalmente, el ministro destacó la necesidad de aprovechar los recursos existentes y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “El Estado tiene que ser eficiente, cuenta con un montón de recursos. Nosotros necesitamos fortalecer los lazos de cohesión en la comunidad, reducir los niveles de violencia y devolver la legitimidad a las instituciones que tienen que resolver estos problemas”, concluyó.

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