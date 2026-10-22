Guillermo Montenegro expresó su respaldo al nuevo plan del Gobierno nacional para la Unidad Turística de Chapadmalal, que contempla la concesión de seis hoteles a operadores privados y la utilización de otros inmuebles con fines educativos y sanitarios.

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A través de sus redes sociales, Montenegro defendió la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei y cuestionó el estado de las instalaciones. “Chapadmalal no puede seguir siendo sinónimo de abandono”, sostuvo, al considerar que el nuevo esquema permitirá recuperar edificios deteriorados y generar oportunidades laborales en la región.

La decisión nacional incluye la apertura de un concurso público para concesionar seis establecimientos durante 30 años. El objetivo es atraer inversiones destinadas a la restauración, el mantenimiento y la explotación turística de los inmuebles, que continuarán bajo titularidad estatal.

Además, otros tres hoteles fueron asignados a la Universidad Nacional de Mar del Plata para desarrollar una Residencia Escuela, mientras que el Municipio recibió el uso de dos edificios destinados a la instalación de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En ese contexto, Montenegro planteó que existen dos posiciones enfrentadas sobre el futuro del predio: una que propone mantener su administración estatal y otra que considera necesaria la participación privada para recuperar las instalaciones.

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“Acá también se discuten dos modelos”, expresó el legislador, quien defendió la posibilidad de incorporar inversiones y nuevos servicios al histórico complejo turístico.

Durante su publicación, también recordó el conflicto por los terrenos de El Marquesado y volvió a cuestionar a Juan Grabois por el intento de ocupación registrado en esa zona. Según Montenegro, algunos de los hoteles habían sido utilizados para alojar a personas vinculadas con aquel episodio.

La postura del dirigente se conoce en medio de una discusión política sobre el destino de Chapadmalal. Mientras el Gobierno nacional avanza con las concesiones, desde sectores del peronismo bonaerense impulsan una propuesta para que la Provincia recupere la titularidad y administración del complejo, con el objetivo de preservar su función vinculada al turismo social.

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Por último, Montenegro agradeció al Ejecutivo nacional por las medidas anunciadas y sostuvo que la recuperación de Chapadmalal puede representar una oportunidad de desarrollo para Mar del Plata y toda la región.