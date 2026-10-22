La Plazoleta Almirante Brown, ubicada en La Rambla de Mar del Plata, volvió a abrir al público este jueves, en el marco de las obras de restauración que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires en el sector frente al Casino Central y el Hotel Provincial.

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La habilitación se concretó durante el inicio de la segunda etapa de los trabajos, que buscan recuperar uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad y dejar el espacio en condiciones para el comienzo de la temporada de verano.

“A pesar de la lluvia y el mal tiempo, que no nos dieron respiro, hoy la plazoleta está abierta para que marplatenses y turistas la disfruten”, señaló Santiago Gutiérrez, asesor del Ministerio de Infraestructura en Mar del Plata. También destacó que se trata de una restauración histórica que requiere tiempo y que se lleva adelante con atención en cada detalle.

Gutiérrez sostuvo además que la intervención forma parte de una decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de sostener la obra pública provincial. En ese sentido, afirmó que la recuperación de La Rambla busca preservar el patrimonio local y, al mismo tiempo, favorecer el turismo, el comercio, la hotelería y la generación de empleo.

Los próximos trabajos contemplan la intervención de las escaleras y la restauración de los tradicionales lobos marinos, uno de los símbolos de Mar del Plata. También está prevista la puesta en valor del sector ubicado debajo de la recova del Hotel Provincial.

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La restauración de La Rambla y la Plaza Bristol continuará durante las próximas semanas, con el objetivo de avanzar en la recuperación del conjunto patrimonial de cara al movimiento turístico del verano.