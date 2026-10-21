La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, con la presencia de su presidente, Hernán Szkrohal, recibió a autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y funcionarios del área de seguridad, para dialogar sobre las necesidades del sector y delinear acciones conjuntas que permitan afrontar de manera optima la próxima temporada de verano.

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La reunión tuvo como eje central la articulación entre las instituciones y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de establecer mecanismos de comunicación ágiles y dar respuesta a las distintas necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de la temporada, que trae un mayor movimiento turístico a la ciudad.

En este mismo sentido, se planteó la conformación de mesas de trabajo organizadas por corredores, y que tendrán la participación de referentes de cada sector, los cuales funcionarán como canales directos de comunicación con la Policía. La iniciativa apunta a facilitar el planteo de solicitudes, agilizar la gestión de situaciones puntuales y fortalecer la coordinación entre los actores involucrados.

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La Asociación invitó a otras cámaras empresarias de Mar del Plata a sumarse a este espacio, con la intención de ampliar la participación y construir una estrategia de trabajo que contemple las distintas realidades y necesidades de la ciudad.

Al finalizar el encuentro las partes realizaron una evaluación positiva de la reunión y coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de diálogo y articulación. Como también, avanzar en propuestas concretas y fortalecer el trabajo conjunto para llegar de la mejor manera a la próxima temporada de verano.

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Del encuentro fueron parte: Javier Saenz, director provincial de Fiscalización Policial; Marianela Battenof, directora provincial de Participación Ciudadana; Guillermo Bucek, director de Coordinación; el comisario mayor Valerio Omar Gallo, jefe de la Jefatura Departamental; y Marcelo Cardoso, concejal y vicepresidente de la Comisión de Seguridad.

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