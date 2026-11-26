La Lista 1 Celeste y Blanca, encabezada por Miguel Guglielmotti como candidato a secretario general, se impuso con el 98,17% de los votos emitidos en las elecciones de renovación de autoridades de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata, realizadas ayer, en una jornada que contó con una participación del 85% del padrón habilitado.

Ads

El resultado ratificó el respaldo de los trabajadores del sector financiero local a la conducción sindical de la seccional y al proyecto gremial que a nivel nacional lidera Sergio Palazzo.

Desde la organización sindical valoraron el desarrollo de los comicios y resaltaron “la participación de los compañeros en esta jornada democrática”, al tiempo que agradecieron a los afiliados que se acercaron a emitir su sufragio y acompañaron el proceso electoral.

Puede interesarte

Tras conocerse el escrutinio, desde el nuevo secretariado expresaron: “Con este resultado, La Bancaria Mar del Plata renueva su compromiso de continuar trabajando en defensa de los derechos laborales, el salario, los convenios colectivos y las conquistas históricas de los trabajadores”.

Ads

Ads