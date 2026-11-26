El Puerto de Mar del Plata será escenario hoy y mañana de las dos jornadas finales de competencias de una nueva edición de los Juegos Inter FinEs, iniciativa que convoca a más de un millar de estudiantes que transitan la etapa de terminalidad educativa de nivel primario y secundario dentro de instituciones de la Región 19.

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Tras el inicio formal del certamen ayer, la etapa decisiva se trasladará a jurisdicción portuaria para la definición de la mayoría de las nueve disciplinas deportivas, recreativas y culturales incluidas en la programación.

Las pruebas al aire libre se desarrollarán en las playas más próximas a la Escollera Sur, donde se definirán las competencias de fútbol femenino, correcaminata, tejo y penales, además de juegos de mesa como truco y memotest. En paralelo, las propuestas artísticas, entre ellas fotografía y escritura literaria, se concentrarán en las salas Nácar y Bristol, pertenecientes al complejo Auditórium.

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Desde la organización remarcaron que los Juegos Inter FinEs fueron concebidos no solo como una instancia de competencia, sino también como un ámbito de integración entre alumnos de distintos barrios de la ciudad que comparten el objetivo de finalizar sus estudios, promoviendo el aprendizaje entre pares, la construcción de identidad y el intercambio colectivo sin distinción de edad ni trayectorias previas.

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