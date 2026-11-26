Este jueves se presentará en Mar del Plata con condiciones meteorológicas estables y cielo mayormente despejado, marcando el inicio de una seguidilla de varios días soleados en la ciudad, según el pronóstico previsto.

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Durante el día se prevé una temperatura máxima de 22 grados, con una probabilidad de precipitaciones del 3%, humedad del 56% y vientos predominantes del sector norte a velocidades de entre 16 y 24 km/h. Asimismo, el índice UV alcanzará un nivel 9 de 11 (muy alto), por lo que se recomienda precaución ante la exposición solar prolongada.

Hacia la noche continuará el cielo mayormente despejado, con una temperatura mínima estimada en 14 grados, una humedad del 66% y vientos del noroeste de entre 16 y 32 km/h, manteniéndose prácticamente nula la chance de lluvias (2%).

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Los datos astronómicos de la jornada indican que la puesta del sol será a las 19:52, la salida de la luna a las 22:41, la puesta de la luna a las 06:49 y la fase lunar será gibosa menguante.

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