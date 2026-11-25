El Tribunal de Trabajo Nº2 de Mar del Plata declaró nulo el despido de un trabajador del establecimiento gastronómico La Pescadería Fish Market, ubicado en el Centro Comercial del Puerto, y ordenó su inmediata reincorporación junto con el pago de más de $11,3 millones, tras hacer lugar a un amparo sindical impulsado por UTHGRA Mar del Plata.

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La sentencia recae sobre la firma Let’s Go Travel Company S.A., a la que se le intimó a reinstalar al empleado en su puesto bajo las mismas condiciones laborales que poseía al momento de la desvinculación, además de abonarle $11.313.968,65 en concepto de daño material correspondiente a los salarios caídos entre mayo y octubre de 2026, los días trabajados de abril y el sueldo anual complementario proporcional.

Según se desprende de la resolución judicial, el conflicto se inició a comienzos de este año cuando el empleado fue despedido luego de postularse como delegado gremial. A pesar de la cesantía, el proceso electoral sindical continuó y el trabajador resultó elegido como representante de sus compañeros en el local.

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Frente a esa situación, la conducción local de UTHGRA llevó adelante actuaciones administrativas y legales, acompañadas por manifestaciones en el Centro Comercial del Puerto para exigir la preservación de la fuente laboral y el respeto por la tutela sindical.

En su fallo, el Tribunal dispuso que la reincorporación deberá concretarse dentro de las 24 horas de quedar firme y consentida la sentencia, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, la empresa podrá ser pasible de sanciones económicas por cada día de demora.

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Tras conocerse la decisión judicial, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, valoró el alcance de la medida y afirmó: “El fallo sienta un importante precedente en defensa de los derechos laborales y la representación gremial”.

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En la misma línea, el dirigente subrayó que se trata de “un fallo muy importante” que “deja un precedente muy claro en defensa de los derechos de los trabajadores, y en la protección de la representación gremial”. Y remarcó que “ningún trabajador puede ser perseguido o despedido por ejercer sus derechos sindicales”, destacando el acompañamiento sostenido del sindicato tanto en las instancias administrativas y judiciales como en las medidas gremiales en el establecimiento.

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