La ciudad se prepara para una nueva edición de la Marcha de la Esperanza, una de las expresiones religiosas más convocantes de Mar del Plata. La 53° edición tendrá lugar el sábado 5 de diciembre, a partir de las 16, y buscará reunir a fieles, familias y especialmente a jóvenes, en una convocatoria que marcará el inicio del camino hacia el aniversario de la diócesis.

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Bajo el lema “Madre, abrázanos y guíanos en la misión”, la marcha tendrá un sentido especial este año, ya que la Diócesis de Mar del Plata celebrará en 2027 sus 70 años de historia. La movilización será presentada como un lanzamiento hacia la misión que la Iglesia local proyecta para el próximo año.

El obispo diocesano, monseñor Ernesto Giobando, acompañará la convocatoria, que busca renovar el compromiso de la comunidad y fortalecer la participación de los distintos sectores de la Iglesia, con un llamado particular a las nuevas generaciones.

La Marcha de la Esperanza representa cada año un espacio de encuentro, fe y expresión comunitaria. En esta oportunidad, la propuesta apunta también a mantener vivo el espíritu de la misión y a comenzar a transitar los preparativos para los 70 años de la diócesis, con una invitación a caminar juntos y renovar la esperanza.