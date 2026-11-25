Este miércoles no habrá clases en las escuelas secundarias de Mar del Plata por una jornada institucional
La medida fue dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y alcanza tanto a establecimientos de gestión estatal como privada. Los docentes sí deberán concurrir a las instituciones.
Las escuelas secundarias de Mar del Plata, al igual que las del resto de la provincia de Buenos Aires, no tendrán clases este miércoles 25 debido a la realización de una jornada institucional obligatoria dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
La disposición abarca a todos los establecimientos educativos del nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada, e implica la suspensión de la actividad áulica y de la asistencia presencial de los estudiantes durante toda la jornada.
En contrapartida, los equipos docentes deberán concurrir normalmente a cada institución para desarrollar instancias de trabajo interno orientadas a analizar el funcionamiento del sistema educativo y elaborar propuestas pedagógicas.
Según se informó, el eje central de la jornada será la revisión del Régimen Académico de la Educación Secundaria, aprobado mediante la resolución 1650 de 2024, normativa que regula aspectos clave como la organización escolar, los criterios de asistencia, la evaluación, la acreditación de materias y las pautas de convivencia.