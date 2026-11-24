Una reforma integral del Código de Construcción llegará próximamente al Concejo Deliberante para actualizar las normativas de habilitación comercial en Mar del Plata y destrabar nuevas inversiones gastronómicas. "La normativa está obsoleta y muchas veces limita la posibilidad de modernizarse como hoy tienen los grandes centros turísticos mundiales", advirtió Hernán Szkrohal, vocero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), al detallar a El Marplatense, la iniciativa que articulan junto a Inspección General.

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El proyecto toma como referencia el modelo vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y busca eliminar requisitos edilicios que encarecen las aperturas sin aportar mejoras operativas.

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Entre los puntos centrales figura la autorización para instalar cocinas abiertas a la vista del público, una modalidad que el sector considera clave para elevar estándares: "Tener a la vista lo que estás elaborando y cocinando exige un nivel de excelencia mucho mayor; bromatológicamente es un salto de calidad", explicó Szkrohal.

Además, la propuesta plantea incorporar baños mixtos para optimizar los metros cuadrados en los salones y suprimir la obligatoriedad de construir duchas en los vestuarios del personal, manteniendo únicamente los espacios con lockers: "Las duchas no son necesarias porque la gente cuando termina de trabajar se va a bañar a su casa, y esa exigencia muchas veces limitaba una habilitación y le quitaba posibilidades a determinados espacios", señaló el vocero.

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