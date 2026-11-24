Con un 65% de ocupación hotelera y un sábado de fuerte movimiento gastronómico, el sector turístico de Mar del Plata cerró el último fin de semana largo con saldo positivo y puso la mira en enero, apostando a su cartelera teatral y a su proximidad con los grandes centros urbanos para competir contra el exterior.

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"Mar del Plata tiene propuestas para todo tipo de clima; por la cercanía de los 500 kilómetros a la redonda, que representa la mayoría del público, poder decidir el viaje con el pronosticador en la mano es una ventaja comparativa única", afirmó Hernán Szkrohal, vocero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), en diálogo con El Marplatense.

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El dirigente contrastó esta flexibilidad con destinos internacionales como Brasil, donde los viajeros deben emitir pasajes con más de un mes de anticipación sin garantías meteorológicas frente a los pronósticos adversos vinculados al fenómeno de El Niño.

La oferta de espectáculos, teatros y actividades recreativas suma alternativas para los visitantes durante los días con clima hostil.

Desde la entidad empresaria remarcaron que el 65% destaco sobre la media de otros feriados del año. "Es un porcentaje positivo dentro del contexto general y esto nos genera expectativa para la temporada" subrayó el vocero.

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