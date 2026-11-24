Mar del Plata tendrá este martes 24 de noviembre una jornada marcada por la presencia del sol, temperaturas templadas y un importante incremento de la intensidad del viento. Después de un fin de semana largo con condiciones cambiantes, el tiempo ofrecerá momentos agradables, aunque será necesario prestar atención a las advertencias meteorológicas.

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Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 9 a 13 grados y cielo entre despejado y parcialmente nublado. Con el avance de la mañana, las marcas térmicas comenzarán a subir y podrían alcanzar una máxima cercana a los 23 grados durante la tarde.

La nubosidad será variable, con predominio de períodos soleados y una baja probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada. Estas condiciones favorecerán las actividades al aire libre, aunque el viento podría generar algunas complicaciones, especialmente en los sectores costeros.

El aspecto más destacado del pronóstico será precisamente la intensidad del viento. Para la tarde y las primeras horas de la noche se encuentra vigente un alerta por vientos del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y circular con precaución, particularmente en avenidas costeras y espacios abiertos.

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En cuanto a la humedad, las estimaciones se ubican alrededor del 68%, un valor que podría variar durante el día según la temperatura y la circulación del aire.

Hacia la noche, el termómetro comenzará a descender y se prevé un ambiente más fresco, con registros cercanos a los 12 grados y condiciones de cielo mayormente despejado.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un martes con características primaverales, sol y temperaturas agradables, aunque la intensidad de las ráfagas obligará a extremar las precauciones durante la segunda mitad del día.