El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para este martes 24 de noviembre en Mar del Plata, en una jornada que también estará marcada por la presencia de lluvias y chaparrones.

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Según lo informado, durante la mañana y la tarde se prevén vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas, que podrían generar inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno, así como asegurar macetas y objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas.

Asimismo, solicitaron no refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad, marquesinas o carteles publicitarios que puedan ceder ante la fuerza del viento.

También aconsejaron circular con especial precaución por rutas y caminos costeros, además de respetar los horarios establecidos para sacar los residuos domiciliarios.

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La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Ante cualquier emergencia, los vecinos podrán comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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