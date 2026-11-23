La investigación por el crimen de Ezequiel Agustín Garciano, de 28 años, ocurrido en el barrio Santa Rosa de Lima de Mar del Plata, continúa sumando elementos que permiten reconstruir las horas previas a su muerte. Entre los datos que surgieron de los testimonios vecinales, uno cobra especial relevancia: el joven habría intentado abandonar la vivienda con bolsos antes del episodio fatal.

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El hecho ocurrió el domingo al mediodía en una propiedad ubicada en Almirante Brown al 10500, donde Garciano fue encontrado sin vida con múltiples heridas de arma blanca. Por el homicidio permanece detenida su expareja, Soledad Portillo, de 20 años, imputada por homicidio agravado por el vínculo.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, la relación entre ambos estaba atravesada por discusiones frecuentes. Algunos vecinos aseguraron haber escuchado gritos antes de lo sucedido y señalaron que habían visto al joven con bolsos, aparentemente con la intención de retirarse del domicilio.

Este último dato se convirtió en uno de los elementos que los investigadores deberán analizar para establecer qué ocurrió durante las horas anteriores al ataque y determinar si existió una discusión inmediatamente antes de la muerte.

La primera versión de los hechos fue proporcionada por Portillo, quien llamó al 911 y manifestó que su pareja se había apuñalado a sí misma. Sin embargo, cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda, encontraron circunstancias que despertaron sospechas sobre esa explicación.

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Según la información conocida, el piso presentaba signos de haber sido limpiado, había un balde con sangre y prendas que aparentemente habían sido lavadas. Además, los investigadores detectaron indicios de que se habrían movido objetos dentro de la propiedad y retirado el arma blanca del cuerpo.

Estas circunstancias dieron lugar a la hipótesis de una posible manipulación de la escena, con el objetivo de modificar las condiciones en las que fue encontrado Garciano.

La víctima presentaba cuatro heridas de arma blanca: dos en el antebrazo derecho, una en el glúteo izquierdo y otra en el tórax. Esta última habría sido la lesión que provocó su fallecimiento, aunque las conclusiones periciales serán determinantes para establecer la mecánica del ataque.

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Otro aspecto de la historia es que la pareja tenía una hija de cuatro años, quien, según trascendió, quedó al cuidado de su abuela paterna. La situación familiar también forma parte del contexto que rodea el caso.

La investigación está a cargo de la fiscal María Florencia Salas, titular de la UFI N.º 1 de Mar del Plata, quien dispuso la detención de Portillo. La joven fue trasladada a la Unidad Penal N.º 50 de Batán y este lunes hizo uso de su derecho a no declarar ante la Justicia.

Mientras avanzan las actuaciones, los investigadores buscan establecer si el supuesto intento de Garciano de abandonar la vivienda estuvo relacionado con los acontecimientos que terminaron en su muerte.

Los testimonios de los vecinos, las pericias sobre los elementos encontrados en la casa y los resultados de la autopsia serán fundamentales para reconstruir la secuencia del crimen. Por el momento, la acusada permanece detenida y la causa continúa bajo investigación judicial.

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