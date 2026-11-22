Más de 200 niños, niñas y adolescentes participarán este domingo del IV Encuentro de Bandas y Orquestas del Sudeste, que se realizará desde las 16 en Villa Mitre, con entrada libre y gratuita. La jornada reunirá a agrupaciones de distintas localidades de la región en el marco del Día de la Música.

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El encuentro tendrá lugar en el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, ubicado en Lamadrid 3870. Participarán la Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Mar del Plata, dirigida por Claudio Corradini; la Orquesta Escuela de Batán, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bajo la dirección de Belén Benavente; y las agrupaciones Mar de Melodías y Sonidos del Mar, del Partido de La Costa, dirigidas por Nerwin Naranjo.

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Durante la tarde, cada formación presentará parte del repertorio trabajado a lo largo del año. Además de compartir escenario, los jóvenes músicos tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias y mostrar el resultado de sus procesos de formación.

La propuesta busca fortalecer los vínculos entre las orquestas escuela de la región y poner en valor el acceso a la educación musical y los espacios de formación artística para las infancias y juventudes.

La actividad se realizará al aire libre en Villa Mitre. Se recomienda asistir con sillitas, reposeras o lonas para disfrutar de la jornada. En caso de condiciones climáticas adversas, el encuentro se trasladará al Polideportivo Municipal Las Heras, ubicado en avenida Fortunato de la Plaza 8438.

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