El periodista Eduardo Cao, de extensa trayectoria en los medios locales y en la televisión marplatense, murió hoy. La noticia fue confirmada por personas de su entorno y generó pesar en el ámbito periodístico de la ciudad.

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A lo largo de su carrera, Cao se desempeñó como conductor y jefe de noticias de Canal 8. Su vínculo con la emisora comenzó en 1974, a través de la universidad, y en 1989 ingresó formalmente para integrarse al equipo del noticiero.

También desarrolló su labor en medios gráficos locales, como El Trabajo y La Capital, y fue corresponsal del diario Clarín. Desde sus primeros años en la profesión se destacó por su compromiso con el periodismo y se convirtió en una referencia para nuevas generaciones.

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En reconocimiento a su trayectoria, en diciembre de 2022 recibió una mención especial en los premios Lobo de Mar por su aporte al periodismo local.

Sus restos serán velados este domingo, de 10:00 a 14:00, en Yrigoyen casi Moreno.

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