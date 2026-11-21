Mar del Plata tendrá este sábado una jornada con condiciones meteorológicas agradables durante el inicio del fin de semana largo. Según el pronóstico, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°, con nubosidad durante la mañana y una mejora de las condiciones hacia la tarde.

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Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado, aunque la cobertura nubosa disminuirá con el correr de las horas y dará paso a una tarde soleada.

En cuanto al viento, soplará desde el sector sur con velocidades de entre 8 y 16 kilómetros por hora. La humedad relativa se ubicará inicialmente en torno al 74%, mientras que el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel elevado, de 9 sobre 11.

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Hacia la noche, el viento rotará al sector oeste-noroeste y mantendrá una intensidad leve, de entre 8 y 16 kilómetros por hora.

Por otra parte, la humedad aumentará hasta alcanzar el 86% y se prevé un incremento de la inestabilidad. Para las primeras horas del domingo, el pronóstico contempla una probabilidad de precipitaciones cercana al 60%, con posibles chaparrones.

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