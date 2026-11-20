Las reservas hoteleras en Mar del Plata alcanzaron el 60% hoy, en la previa del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. El dato fue confirmado por el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, quien destacó un leve repunte en las consultas y contrataciones, aunque advirtió que el movimiento turístico dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas.

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Según detalló el dirigente empresarial a El Marplatense, el relevamiento realizado durante la mañana de este viernes registró una suba de dos puntos porcentuales respecto de la jornada anterior, cuando la ocupación prevista se ubicaba en el 58%.

“Medimos hoy a la mañana de nuevo y estábamos en el 60 por ciento. Todavía hay alguna expectativa de cómo arranque el tiempo mañana y el domingo para ver si podemos llegar a subir un poco más. Pero hoy del 58 pasamos al 60”, señaló Szkrohal.

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En este contexto, las expectativas del sector están puestas en el pronóstico para el sábado y el domingo, ya que el comportamiento del clima suele influir directamente en las decisiones de quienes evalúan realizar una escapada hacia la costa atlántica, especialmente en lo que refiere al turismo de cercanía.

De todos modos, con un fin de semana extra largo que se vivió hace dos semanas por la visita del Papa León XIV, que fue considerado el mejor fin de semana largo del año, el porcentaje de ocupación en la previa resulta un dato significativo.

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