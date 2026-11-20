Representantes del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la empresa Arcor, propietaria de La Campagnola, alcanzaron hoy un principio de acuerdo por las desvinculaciones de los trabajadores afectados por el cierre definitivo de la planta del puerto de Mar del Plata.

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Según trascendió tras una reunión informal entre las partes, el entendimiento establece el pago del 100% de las indemnizaciones, que serán calculadas de acuerdo con el esquema vigente antes de la reforma laboral.

Además, se contempló la posibilidad de que los empleados interesados en continuar trabajando dentro del grupo empresario puedan acceder a una reubicación en otras fábricas de Arcor en el país. Esta alternativa será voluntaria y dependerá de la decisión individual de cada trabajador.

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Para avanzar con la instrumentación administrativa y legal de lo acordado, las partes fueron convocadas a una audiencia formal el próximo martes a las 13:00 en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en la ciudad de La Plata.

El principio de entendimiento llegó después de una jornada de preocupación entre los trabajadores de la fábrica ubicada en la esquina de Edison y Ayolas. Durante la mañana, un grupo de empleados se concentró en las inmediaciones del establecimiento luego de recibir comunicaciones individuales de la empresa en las que se notificaba el cese definitivo de las actividades productivas.

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Hasta el encuentro con las autoridades laborales, las principales dudas estaban relacionadas con los criterios indemnizatorios para quienes no aceptaran las propuestas de traslado y con las condiciones de una eventual reubicación en otras sedes de la compañía, tanto en La Plata como en distintas provincias.

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