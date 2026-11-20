El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata, que estará vigente durante la tarde y la noche de este viernes 20 de noviembre. Ante la posibilidad de fenómenos intensos, se difundieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes e inconvenientes en la vía pública.

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Según el organismo, la ciudad podría registrar tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas de viento.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, valores que podrían superarse en algunos sectores. Estas condiciones podrían provocar anegamientos temporarios en calles y complicaciones para circular.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, circular con precaución y asegurar macetas, muebles y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en balcones y terrazas.

También solicitaron no sacar la basura fuera de los horarios permitidos para evitar que los residuos obstruyan los desagües. Ante la presencia de actividad eléctrica, se aconseja permanecer en lugares cerrados y alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan representar un riesgo.

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De acuerdo con el pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar durante el sábado, aunque podrían registrarse algunas tormentas aisladas durante la madrugada.

Por último, se recordó que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.