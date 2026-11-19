El festival Yeca que se llevará a cabo en la calle Bernardo de Irigoyen (desde Matheu hasta Almafuerte), estaba previsto para el viernes 20 de noviembre pero finalmente se reprogramó para el viernes 4 de diciembre. Un evento organizado con el objetivo de impulsar la actividad comercial, gastronómica y ofrecer un espacio de recreación gratuito para vecinos y turistas.

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A pesar del cambia de fecha, la programación artística se mantendrá de la misma manera. Estarán presentes Panal Reggae, Costumbres Argentinas, el show de Mahalo Cumbia y el cierre musical a cargo de la DJ Marti de Lucca. Además, la tradicional Guardia Nacional del Mar dirá presente con su clásico desfile coreográfico.

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Además, la jornada estará acompañada por una feria de emprendedores, actividades recreativas y un área especial con inflables para los más chicos. Por su parte, los comercios de la zona se sumarán con promociones especiales, ofreciendo alternativas tanto para consumir en los locales como opciones al paso.

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