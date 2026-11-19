En un análisis sobre las principales problemáticas de General Pueyrredon y el escenario político hacia las próximas elecciones, el periodista político de Noticias y Protagonistas, José Luis Jacobo, apuntó con dureza contra el manejo del sistema educativo comunal y la desarticulación de las fuerzas de seguridad en la ciudad.

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Al abordar el incremento de la violencia escolar y el rol de las instituciones, Jacobo cuestionó la conformación de mesas de diálogo y reclamó restituir la autoridad docente frente al aula. En el plano estrictamente local, responsabilizó directamente al Ejecutivo por el funcionamiento de las escuelas municipales: "El área de educación municipal está en manos del sindicato. El municipio debería empezar por ordenar sensatamente los concursos de cargo, que los hacen a medida del amigo del sindicato".

En materia de inseguridad, fue categórico al señalar que la responsabilidad constitucional es exclusiva del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, aunque criticó la falta de reclamos firmes por parte de la Comuna. "La calle es un desorden" afirmó y propuso las dos causantes:

Falta de inteligencia criminal: Cuestionó que los efectivos de fuerzas federales como Prefectura se limiten a controles de tránsito en avenidas sin un plan de acción directa contra el delito.

Cuestionó que los efectivos de fuerzas federales como Prefectura se limiten a controles de tránsito en avenidas sin un plan de acción directa contra el delito. Desarticulación policial: Señaló la escasez de recursos en la Jefatura Departamental, el aumento de carpetas psiquiátricas y el hecho de que unidades como la UTOI respondan directamente a La Plata sin coordinación local.

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El tablero rumbo a 2027 y la reivindicación de Arroyo

De cara a la próxima contienda electoral por la intendencia, el analista identificó dos dirigentes opositores con potencial competitivo, aunque condicionados por las internas de sus respectivos espacios políticos: "Si Taccone lograse salir de la trampa emocional en la que vive con Pulti y fuera candidato, sería un gran candidato para Mar del Plata. El otro que destaca sobre la media es Diego García; si Fernanda [Raverta] tuviera un momento de humildad, sería un gran candidato".

Por el contrario, descartó de plano el impacto de una eventual postulación de Gustavo Pulti en sintonía con Fernando Espinoza a nivel provincial: "Lo de Espinoza es absolutamente impresentable. A Pulti su propio consultor le dijo que no le da; si es candidato, se la va a facilitar al oficialismo generando una campaña de blanco y negro muy sencilla".

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Finalmente, Jacobo reivindicó la administración del exintendente Carlos Arroyo, destacando el volumen de obra pública ejecutada y el saneamiento financiero tras recibir una comuna con un déficit de mil millones de pesos. "Sigo teniendo una mirada positiva de un hombre absolutamente honesto, que enfrentó una oposición enorme digitada desde adentro por la propia exgobernadora María Eugenia Vidal", concluyó.

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