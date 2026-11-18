Mar del Plata es sede de un encuentro nacional y latinoamericano de médicos residentes de Urología
Organizadas por el Hospital Privado de Comunidad, las jornadas se desarrollan hasta el viernes en el Gran Hotel Provincial. El encuentro cuenta con declaración de Interés Municipal.
Mar del Plata es sede desde hoy y hasta el viernes de las 41° Jornadas Nacionales para Médicos Residentes de Urología y las 20° Jornadas Latinoamericanas para Médicos Residentes de Urología, organizadas por la Fundación Médica de Mar del Plata – Hospital Privado de Comunidad (HPC). El encuentro reúne a profesionales, especialistas y referentes académicos de Argentina y distintos países de América Latina.
Las actividades se desarrollan en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial y están orientadas a la actualización científica, la formación profesional y el intercambio de experiencias en el ámbito de la Urología.
La propuesta convoca a médicos residentes y especialistas para participar de conferencias, mesas redondas y disertaciones sobre distintos aspectos de la disciplina, además de generar espacios de discusión de casos clínicos y actualización de conocimientos.
Las jornadas cuentan con la declaración de Interés Municipal por parte del municipio de General Pueyrredon, en reconocimiento a su aporte a la formación de profesionales de la salud y a la proyección académica de Mar del Plata como sede de encuentros científicos.
Desde la organización destacaron la importancia de fortalecer la capacitación de las nuevas generaciones de especialistas y promover el intercambio entre instituciones médicas de Argentina y Latinoamérica.
El acto de apertura oficial tendrá lugar mañana a las 09:00 en el NH Gran Hotel Provincial. El cronograma completo de las actividades académicas puede consultarse en el sitio institucional del Hospital Privado de Comunidad: web.hpc.org.ar/programa-urologia2026.