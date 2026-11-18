Mar del Plata es sede desde hoy y hasta el viernes de las 41° Jornadas Nacionales para Médicos Residentes de Urología y las 20° Jornadas Latinoamericanas para Médicos Residentes de Urología, organizadas por la Fundación Médica de Mar del Plata – Hospital Privado de Comunidad (HPC). El encuentro reúne a profesionales, especialistas y referentes académicos de Argentina y distintos países de América Latina.

Ads

Las actividades se desarrollan en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial y están orientadas a la actualización científica, la formación profesional y el intercambio de experiencias en el ámbito de la Urología.

La propuesta convoca a médicos residentes y especialistas para participar de conferencias, mesas redondas y disertaciones sobre distintos aspectos de la disciplina, además de generar espacios de discusión de casos clínicos y actualización de conocimientos.

Puede interesarte

Las jornadas cuentan con la declaración de Interés Municipal por parte del municipio de General Pueyrredon, en reconocimiento a su aporte a la formación de profesionales de la salud y a la proyección académica de Mar del Plata como sede de encuentros científicos.

Desde la organización destacaron la importancia de fortalecer la capacitación de las nuevas generaciones de especialistas y promover el intercambio entre instituciones médicas de Argentina y Latinoamérica.

Ads

El acto de apertura oficial tendrá lugar mañana a las 09:00 en el NH Gran Hotel Provincial. El cronograma completo de las actividades académicas puede consultarse en el sitio institucional del Hospital Privado de Comunidad: web.hpc.org.ar/programa-urologia2026.