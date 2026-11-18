El Instituto Santa Cecilia recibió un reconocimiento del Concejo por sus 125 años
La institución fue fundada el 13 de febrero de 1901 y forma parte de la historia educativa de Mar del Plata. La distinción destaca su trayectoria y su aporte a la comunidad a lo largo de más de un siglo.
El Instituto Santa Cecilia recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon al cumplirse 125 años de su fundación. La distinción fue formalizada mediante la Resolución 5.369/26 y destaca su trayectoria educativa, social y comunitaria en Mar del Plata.
El acto se realizó en el recinto de sesiones y contó con la presencia de los concejales Vilma Baragiola, autora de la iniciativa, y Julián Bussetti. También participó Daniel Núñez, exconcejal y actual funcionario del Ejecutivo municipal.
Fundado el 13 de febrero de 1901 por iniciativa de Patricio Peralta Ramos junto a la Congregación de las Hermanas del Huerto, el establecimiento comenzó a funcionar bajo el nombre de Nuestra Señora del Huerto, en una casa alquilada en la esquina de La Rioja y 9 de Julio. Entre las figuras centrales de sus primeros años se destacó la Hermana Cecilia, cuyo nombre luego identificaría a la institución.
En abril de 1903, las religiosas se trasladaron a la sede actual, una vez finalizada la construcción del edificio. Desde entonces, el instituto amplió progresivamente su propuesta educativa: a la enseñanza primaria sumó actividades artísticas y culturales, como piano, violín y pintura.
En 1937 inauguró su Escuela Normal, orientada a la formación de maestras católicas, y entre 1941 y 1948 incorporó una Sección Comercial. Décadas más tarde, en 1993, comenzó a recibir alumnos varones y extendió su propuesta a toda la comunidad.
A lo largo de su historia, el Santa Cecilia formó a generaciones de marplatenses y sostuvo una propuesta basada en la educación integral, la solidaridad y los valores humanos y cristianos. La distinción del Concejo reconoce ese recorrido y su lugar en la historia educativa de la ciudad.