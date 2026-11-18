El Instituto Santa Cecilia recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon al cumplirse 125 años de su fundación. La distinción fue formalizada mediante la Resolución 5.369/26 y destaca su trayectoria educativa, social y comunitaria en Mar del Plata.

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El acto se realizó en el recinto de sesiones y contó con la presencia de los concejales Vilma Baragiola, autora de la iniciativa, y Julián Bussetti. También participó Daniel Núñez, exconcejal y actual funcionario del Ejecutivo municipal.

Fundado el 13 de febrero de 1901 por iniciativa de Patricio Peralta Ramos junto a la Congregación de las Hermanas del Huerto, el establecimiento comenzó a funcionar bajo el nombre de Nuestra Señora del Huerto, en una casa alquilada en la esquina de La Rioja y 9 de Julio. Entre las figuras centrales de sus primeros años se destacó la Hermana Cecilia, cuyo nombre luego identificaría a la institución.

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En abril de 1903, las religiosas se trasladaron a la sede actual, una vez finalizada la construcción del edificio. Desde entonces, el instituto amplió progresivamente su propuesta educativa: a la enseñanza primaria sumó actividades artísticas y culturales, como piano, violín y pintura.

En 1937 inauguró su Escuela Normal, orientada a la formación de maestras católicas, y entre 1941 y 1948 incorporó una Sección Comercial. Décadas más tarde, en 1993, comenzó a recibir alumnos varones y extendió su propuesta a toda la comunidad.

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A lo largo de su historia, el Santa Cecilia formó a generaciones de marplatenses y sostuvo una propuesta basada en la educación integral, la solidaridad y los valores humanos y cristianos. La distinción del Concejo reconoce ese recorrido y su lugar en la historia educativa de la ciudad.

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