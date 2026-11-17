El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata será anfitrión mañana de una nueva asamblea del Consejo Portuario Argentino (CPA). El encuentro se desarrollará en el Hotel NH Provincial, en el marco de la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL), cuya programación se extenderá hasta el próximo viernes.

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Según informaron desde el Consorcio Portuario, la incorporación de esta reunión institucional a la agenda de EINAVAL busca generar sinergias entre ambos espacios, fortalecer los vínculos sectoriales y promover el intercambio directo entre autoridades portuarias de todo el país y referentes de la industria naval y marítima.

Actualmente presidido por Cecilia Romerio, el Consejo Portuario Argentino reúne a representantes de las terminales portuarias nacionales y constituye un ámbito estratégico de articulación para abordar los desafíos operativos del sector, coordinar políticas conjuntas y representar sus intereses ante los distintos niveles de la administración pública.

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Como parte de las actividades previstas en la ciudad, las delegaciones realizarán una recorrida técnica por instalaciones estratégicas del puerto marplatense. El itinerario incluirá una visita al astillero SPI y posteriormente a las terminales 2 y 3.

La actividad estará encabezada por el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, quien acompañará a los representantes nacionales durante el recorrido. Allí podrán conocer en detalle la dinámica operativa de la terminal local y recibir información sobre las inversiones y los trabajos de modernización realizados en su infraestructura.

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