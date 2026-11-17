Con el objetivo de posicionar a Mar del Plata como un nodo estratégico regional en innovación social y desarrollo urbano, la Universidad Atlántida presentó oficialmente su Longevity Hub, un espacio de pensamiento y acción destinado a repensar el trabajo, la vivienda, la educación y el bienestar durante la segunda mitad de la vida. La iniciativa se desarrolla en una ciudad donde un tercio de la población supera los 50 años.

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Bajo el lema Vidas más largas. Futuros por diseñar, la propuesta parte de la premisa de que los entornos donde las personas transitan la longevidad deben pensarse desde una perspectiva urbana y comunitaria. Desde la institución explicaron que el proyecto busca convertir el cambio demográfico en una oportunidad para generar empleo e innovación, y dejar atrás los modelos tradicionales de retiro.

En ese sentido, la directora del proyecto y del Instituto de Estudios Gerontológicos de la Universidad Atlántida, Jorgelina Ricchezza, sostuvo: “Vivir más años transforma cómo nos vinculamos y habitamos nuestras ciudades. Desde Mar del Plata, el Hub conecta conocimiento y actores para pensar y construir esos futuros reales”.

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La presentación representa la continuidad de un recorrido institucional iniciado en 2015 con los primeros abordajes en Psicogerontología. En 2019 se creó el instituto especializado y, desde 2023, se profundizó el trabajo vinculado con la economía plateada.

Actualmente, la oferta académica de la universidad incluye una Especialización y una Maestría en Psicogerontología, además de la Diplomatura Universitaria en Longevidad y Rediseño de Entornos.

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Los datos demográficos reflejan los cambios que atraviesa Mar del Plata: el 46,4% de las personas mayores de 50 años continúa activo en el mercado laboral, mientras que el 53% eligió la ciudad para radicarse luego de haber nacido en otra localidad. Dentro de ese grupo, el 25% proviene de otras provincias.

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A partir de relevamientos preliminares, el Longevity Hub identificó distintas áreas prioritarias para mejorar la calidad de vida de este segmento. Entre ellas se encuentran las oportunidades de reempleo y emprendedurismo sin restricciones por edad, la educación financiera para trayectorias laborales más extensas, las viviendas adaptadas para favorecer la autonomía y la movilidad urbana accesible.

Por su parte, Flora Proverbio, directora de la Diplomatura Universitaria en Longevidad y Rediseño de Entornos de la Atlántida, destacó la importancia de consolidar un espacio de estas características mediante la articulación entre gobiernos, empresas, universidades y la comunidad, con una agenda de trabajo compartida.

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Como parte de esta iniciativa y con el propósito de profundizar el diagnóstico local, la universidad habilitó un estudio de opinión sobre Longevidad, Ciudad y Bienestar, destinado a personas de 50 años o más que residan en Mar del Plata.

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La encuesta es anónima, requiere aproximadamente diez minutos y busca conocer cómo viven, trabajan y proyectan su futuro los vecinos de ese grupo etario. Los interesados pueden participar a través del siguiente enlace: es.research.net/r/Longevity_Hub.

Los resultados permitirán profundizar el conocimiento sobre las necesidades y expectativas de la población y contribuirán al diseño de los proyectos que se presentarán durante el encuentro de fin de año.